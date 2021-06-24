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Рубрика: Происшествия

Масштаб стихии в Ялте сфотографировали с воздуха

Текст: Сергей Винник (Ялта)

Опубликованы снятые с квадрокоптера фото последствий наводнения в Большой Ялте. На снимках видны масштабы бедствия, и становится понятно, какой объем работы еще предстоит выполнить для их ликвидации. Снимки на своей странице в сети Facebook опубликовала мэр города Янина Павленко.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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На фотографиях видно, что улица в поселке Васильевка на окраине Ялты превратилась в русло реки. Через населенный пункт протекает река Гува. Предположительно наиболее пострадавшие дома были построены в ее пересохшем русле. Однако во время ливня она превратилась в ревущий селевой поток. Два дома на ее пути практически полностью снесены.

Другие засыпаны землей и камнями по самую крышу. Тут же видны старые троллейбусы, которые приняли на себя удар. Они тоже похоронены под слоем грунта, видны только крыши. И похоже, что троллейбусы сыграли роль дамбы, заградив путь потоку. Без них разрушений было бы еще больше. Очевидно, что постройки в русле реки необходимо сносить и не допустить его застройки в будущем.

- Мониторим с неба все уголочки Большой Ялты, - написала мэр. - Будет непросто, но мы все преодолеем.

На снимке видны работающие спасатели, рукотворная дамба возле одного из домов, сложенная из мешков с песком. За три дня сотрудники МЧС и военные сложили в Ялте 52 дамбы и еще две отремонтировали. До самой кроны засыпаны деревья, видно, что вода еще не везде сошла. Другая часть поселка пострадала значительно меньше.

Еще на одном снимке виден засыпанный землей стадион в жилом микрорайоне. Сель шел по соседней с ним улице, она также под слоем грязи. Мэр сообщила, что в Васильевке эвакуировали большую семью, занимавшую два наиболее разрушенных дома.

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- Никого на улице не оставим, - заверила Янина Павленко. - К сожалению, сейчас не обладаем маневренным фондом, чтобы сразу предоставить постоянное жилье. Но все решаемо. Главное, еще раз, что живы-здоровы!

В Ялте продолжается ликвидация последствий ливня, обрушившегося на город 17-18 июня. На расчистке завалов трудятся свыше 21 тысячи военных, спасатели Крыма и соседних регионов, коммунальные службы и добровольцы. Пострадавшим ялтинцам начали выплачивать компенсации. 20 рабочих групп мэрии продолжают обследование пострадавших из-за стихии домов.

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