СМИ назвали имя новой возлюбленной Гарика Харламова

Бывшие супруги, актеры Гарик Харламов и Кристина Асмус и после своего "хайпового" развода продолжают оставаться в центре внимания. В частности, как передает KP.RU, наблюдателям стали известны имена новой возлюбленной "Бульдога" и тайной страсти его экс-супруги.

40-летний Харламов, сообщается, встречается с Катериной Ковальчук, своей экранной партнершей по "Гусару", а 32-летней Асмус "приписывают флирт с известным режиссером". Напомним: Асмус и Харламов развелись осенью прошлого года, перед тем - 22 июня - публично оповестив подписчиков своих блогов, что больше не вместе.

Примечательно: нынешнюю возлюбленную Гарика Ковальчук называют "копией Асмус". И Гарик уже перестал скрывать новую пассию, с которой познакомился на съемках сериала "Гусар" когда еще был женат.

Как стало известно, не так давно пара отдыхала в Сочи, а 12 июня девушка сопровождала комика на матче Россия - Бельгия на питерском стадионе "Газпром Арена".

"Да, он встречается с Ковальчук, но не уверен, что это надолго, рано их женить, у Гарика девушки и не переводились", - комментирует изданию ситуацию знакомый артиста. Добавив, что юморист "скорее многолюб", и "соблазнов слишком много".

Что до Асмус, сейчас она живет одна с дочкой, при этом откровенно признаваясь в соцсетях, что секс в ее жизни присутствует.

По словам источника издания, у Кристины "полно кавалеров, добивающихся ее внимания", но единственный, "кто занимает ее мысли и является для нее идеалом, - это худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, ее давний босс". "Она как-то обмолвилась, что навсегда влюблена в него", - информирует инсайдер. Но, учитывая, что Меньшиков уже пятнадцать лет состоит в браке с актрисой Черновой, "слухи об их симпатии явно сильно преувеличены", отмечено газетой.

Екатерине Ковальчук 28 лет. Родилась в Сыктывкаре. В "Гусаре" сыграла Катю - главную женскую роль. Также известна по роли Алисы в "Беспринципных". Старшая сестра - 44-летняя актриса и телеведущая Анна Ковальчук (Маргарита в адаптации романа Булгакова по версии Бортко, Швецова в "Тайнах следствия").