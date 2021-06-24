В Англии 41 человек заразился новым штаммом коронавируса "дельта плюс"

В Англии более 40 человек заразились новым штаммом коронавируса, получившим название "дельта плюс". Данная мутация была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Она считается более заразной, чем все предыдущие разновидности коронавируса. Этот штамм обладает такими характеристиками, как повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, крайне низкий ответ на антитела.

Из-за новой волны SARS-CoV-2 правительство Соединенного Королевства решило на месяц отложить снятие коронавирусных ограничений. "День свободы" был перенесен на 19 июля. Кроме того, ускорена вакцинация населения, а время между первым и вторым уколом сократили до восьми недель.

Согласно последним данным, первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже свыше 80 процентов британцев старше18 лет (43 миллиона человек), а полностью привиты 59,8 процента взрослых (31 миллион человек), информирует ТАСС.