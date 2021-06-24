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24.06.2021 11:56
Рубрика: ПДД

В ГИБДД не поддержали инициативу о возвращении знака "шипы" на автомобили

Текст: Иван Петров
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В ГИБДД России не поддержали инициативу о возврате обязанности при использовании зимних шипованных покрышек устанавливать на автомобили опознавательный знак "Шипы". Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Фото: iStock
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Недавно представители объединяющей дорожников и производителей асфальтобетонных смесей ассоциации "Росасфальт" сообщили, что предложили МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин.

В частности, предлагалось запретить автомобилям с шипами ездить быстрее 80 км/ч за городом и 60 км/ч - в черте города. Под лобовое же стекло, согласно инициативе, следует вернуть опознавательный знак "Ш" - тогда вышеуказанные скоростные ограничения смогут контролировать камеры.

"Госавтоинспекция не поддерживает инициатив по ограничению скоростного режима в городской черте, а также по возврату обязанности устанавливать на транспортные средства опознавательный знак "Шипы"", - сообщили в МВД.

В настоящее время в России запрещено ездить на шипованных шинах в период с июня по август. При этом штрафы за данное нарушение в КоАП пока не прописаны.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции выступили против инициативы ограничить скорость в черте города до 30 км в час.