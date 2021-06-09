Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час

Те, кто предлагает снизить скорость в городах до 30 километров в час, думают не о безопасности движения, а о взимании штрафов. Такое мнение высказал главный государственный автоинспектор России Михаил Черников.

По его словам, МВД России выступает сегодня "категорически против" снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Не поддерживают в полицейском ведомстве и инициативу об уменьшении нештрафуемого порога наказания (за превышение скорости с нынешних 20 до 10 километров в час).

Слова Михаила Черникова цитирует информагентство РИА Новости. Глава ГИБДД отметил, что те, кто предлагает снизить скорость в городах до 30 км в час, думают не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах - "в частности, как пополнить доходную часть с помощью штрафов, налагаемых системой автоматической фотовидеофиксации".

Глава Госавтоинспекции предложил инициаторам подобных идей самим сесть за руль и проехать по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 километров в час. Чтобы понять абсурдность таких ограничений, пояснил Черников.

В среду появилась информация о том, что ГИБДД России якобы поддерживает снижение скорости до 30 км в час. Речь шла о дорогах "внутри населенных пунктов и городов". Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. По его словам, чем ниже скорость, тем ниже смертность.

"Можно вообще запретить дорожное движение, и погибших тогда не будет и вовсе. Но до абсурда не надо доводить, конечно. Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет? Но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове держим 50 км/ч", - передало агентство слова чиновника.

В мае текущего года сообщалось, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 августа "представить согласованную позицию по возможности снижения нештрафуемого порога в населенных пунктах - с нынешних 20 до 10 км в час".