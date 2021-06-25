АвтоВАЗ рассказал, когда приступит к массовому выпуску электрокаров

Руководитель отдела по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский рассказал о том, когда компания может приступить к массовому выпуску электромобилей.

"Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault. Группа Renault - один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны", - цитирует Ura.ru Ильинского.

Ранее АвтоВАЗ отказался считать Tesla конкурентом. Соперничество между Lada и Tesla невозможно в силу того, что компании находятся разных ценовых сегментах и имеют разную аудиторию. Таким образом в АвтоВАЗе прокомментировали заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени появится в России.

У АвтоВАЗа имеются неплохие наработки по части электромобилей. В 2012 году компания даже произвела опытную партию электрических Lada Ellada на базе Kalina. Но из-за высокой цены модели проект реализовать не удалось.