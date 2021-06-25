Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.06.2021 20:40
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, когда приступит к массовому выпуску электрокаров

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Руководитель отдела по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский рассказал о том, когда компания может приступить к массовому выпуску электромобилей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Покупатели Lada будут ждать свои машины месяцами. У АвтоВАЗа нет электроники

"Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault. Группа Renault - один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны", - цитирует Ura.ru Ильинского.

Ранее АвтоВАЗ отказался считать Tesla конкурентом. Соперничество между Lada и Tesla невозможно в силу того, что компании находятся разных ценовых сегментах и имеют разную аудиторию. Таким образом в АвтоВАЗе прокомментировали заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени появится в России.

У АвтоВАЗа имеются неплохие наработки по части электромобилей. В 2012 году компания даже произвела опытную партию электрических Lada Ellada на базе Kalina. Но из-за высокой цены модели проект реализовать не удалось.

#Lada