Указ главы Республики Башкортостан от 25 июня 2021 года №УГ-331 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора осуществляется) изложить в следующей редакции:

"2) прием документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций путем непосредственного (очного) взаимодействия поступающих с работниками указанных организаций;";

2) в приложении № 2 раздел "С 29 июня 2021 года" изложить в следующей редакции:





"С 5 июля 2021 года:

деятельность объектов общественного питания, осуществляемая в закрытых помещениях (при количестве посадочных мест 50 и более);

деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

деятельность санаторно-курортных организаций;

деятельность студенческих общежитий;

деятельность автомобильного транспорта общего пользования междугородного сообщения, пригородного поезда - рельсового автобуса "Орлан".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







