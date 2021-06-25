Дизайн новой Lada Niva разработает автор моделей Aston Martin

Не так давно "Российская газета" рассказывала о кадровой текучке в новой бизнес-единице Renault Group - Dacia-Lada: назначенный шеф-дизайнер ушёл, даже не приступив к работе. Известно, кто займёт его место.

Главой подразделения дизайна Dacia-Lada станет Майлз Нюрнбергер, у которого к 45 годам богатое портфолио. Первые шаги на дизайнерском поприще он сделал в компании Lincoln, затем он устроился в Citroen, где отвечал за экстерьер автомобилей.

В 2008 году Нюрнбергер оказался в штате Aston Martin Lagonda на скромную должность менеджера по дизайну, а уже в 2018 году он возглавил отдел. Под его началом были разработаны Aston Martin DBX- первый кроссовер марки, суперкар Valkyrie, а также концепты для суббренда Lagonda EV.

"Мы рады, что Майлз присоединился к нашей команде, потому что дизайн - центральная опора стратегии Dacia и Lada. Мы создали новый Sandero, доказав, что можем концентрироваться на главном", - прокомментировал назначение Майлза Нюрнбергера глава Dacia-Lada Дени Ле Вот, отметив, что в компетенцию нового члена команды входит разработка фирменного стиля Dacia Bigster и Lada Niva.