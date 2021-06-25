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25.06.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

Дизайн новой Lada Niva разработает автор моделей Aston Martin

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Не так давно "Российская газета" рассказывала о кадровой текучке в новой бизнес-единице Renault Group - Dacia-Lada: назначенный шеф-дизайнер ушёл, даже не приступив к работе. Известно, кто займёт его место.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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Главой подразделения дизайна Dacia-Lada станет Майлз Нюрнбергер, у которого к 45 годам богатое портфолио. Первые шаги на дизайнерском поприще он сделал в компании Lincoln, затем он устроился в Citroen, где отвечал за экстерьер автомобилей.

В 2008 году Нюрнбергер оказался в штате Aston Martin Lagonda на скромную должность менеджера по дизайну, а уже в 2018 году он возглавил отдел. Под его началом были разработаны Aston Martin DBX- первый кроссовер марки, суперкар Valkyrie, а также концепты для суббренда Lagonda EV.

"Мы рады, что Майлз присоединился к нашей команде, потому что дизайн - центральная опора стратегии Dacia и Lada. Мы создали новый Sandero, доказав, что можем концентрироваться на главном", - прокомментировал назначение Майлза Нюрнбергера глава Dacia-Lada Дени Ле Вот, отметив, что в компетенцию нового члена команды входит разработка фирменного стиля Dacia Bigster и Lada Niva.

#Lada