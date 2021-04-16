Шеф-дизайнер Lada-Dacia покинул пост, не приступив к работе

Неделю назад стало известно, что на должность шеф-дизайнера Dacia-Lada назначен Алехандро Месонеро-Романос, пришедший в 2020 году в Группу Renault из Seat. Появилась информация, что господин Месонеро не будет работать на указанной должности и уйдёт в стан конкурентов.

В Renault, пишет издание Autoexpert, назвали решение Месонеро-Романоса удивительным. Предполагается, что испанец оказался слишком амбициозен, чтобы довольствоваться должностью шеф-дизайнера новой бизнес-единицы Dacia-Lada.

В Renault Group Алехандро Месонеро-Романос пришёл по приглашению Луки де Мео, возглавляющего компанию. Но вместе с ним в Группу, также по лобби де Мео, был приглашён Жиль Видаль, экс-главный дизайнер Peugeot. Видаль возглавил соответствующий отдел в Renault и находится в подчинении лишь у вице-президента по корпоративному дизайну и члену исполнительного комитета Лоренса ван ден Акера.

Таким образом, Месонеро-Романосу пришлось довольствоваться малым, но, кажется, он поздно осознал, что в Dacia-Lada делать ему нечего: дизайн обновлённого Renault Duster утверждён - автомобили уже проходят испытания, также утверждена концепция будущего кроссовера C-класса Bigster, а Logan и Sandero третьего поколения уже вышли на рынок. Что делать дизайнеру в таком случае? Согласитесь, после проектирования нынешних Seat Leon, Ibiza, Ateca, Arona и Tarraco Алехандро Месонеро-Романос действительно заскучает.

На этих амбициях сыграл хитрый Карлос Таварес, находящийся у руля концерна Stellantis. Он не мог простить Луке де Мео его "охоту за головами", в ходе которой Peugeot потерял Жиля Видаля, полвека верой и правдой служившим в PSA Groupe на разных должностях. И, по слухам, Месонеро-Романос получил приглашение от Тавареса.