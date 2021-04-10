Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.04.2021 14:53
Рубрика: Легковые авто

За дизайн Dacia-Lada будет отвечать выходец из Seat

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Seat. Фото: Пресс-служба Seat.
Фото: Пресс-служба Seat.

В январе было объявлено, что Dacia и Lada становятся новой бизнес-единицей в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Её возглавил Дени Ле Вот, который и рассказал о будущем Lada и новой Niva. Утверждён состав топ-менеджеров Dacia-Lada, которые будут двигать этот тандем к успеху.

Фото: Пресс-служба Renault
Почему растет спрос на ушедшие из России автомобили

В команду вошёл Ив Каракатзанис - он остаётся на посту президента АвтоВАЗа. Интересна кандидатура шеф-дизайнера Dacia-Lada: подразделение возглавил Алехандро Месонеро-Романос, который официально присоединился к команде Renault Group осенью 2020 года.

Предыдущим местом работы Месонеро-Романоса была компания Seat, в которую он пришёл в 2011 году, сменив Люка Донкервольке. Причём до Seat дизайнер трудился в Renault.

Напомним, автором дизайна всех современных Lada, за исключением Niva, является Стив Маттин, который покинул свой пост с начала 2021 года. Его место занял автор новых Logan и Sandero Жан-Филипп Салар.

#Lada #Renault