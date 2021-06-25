Инвестор "Северного потока-2" ответил на заявление США о "грязном газе"

Российский газ очень качественный и надежный источник энергии для Европы. Об этом заявил Марио Мерен, глава немецкой компании Wintershall Dea.

"Трубопроводный газ является лучшим решением, чем транспортировка любого сжиженного природного газа, в том числе из США, не только из-за надежности поставок и чистоты, но также и из-за более доступной цены", - цитирует главу компании РБК.

Напомним, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа и назвала его "самым грязным" в мире. В ответ на это Мерен напомнил, что Wintershall Dea - один из основателей международной инициативы Methane Guiding Principles и выступает за снижение выбросов метана от добычи газа. "Газпром" эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим, акцентировал глава корпорации. Отметим, что Wintershall Dea - один из инвесторов "Северного потока-2".

Изначально запуск газопровода был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось несколько раз откладывать. Завершить строительство "Северного потока-2" планируют до конца текущего года. Об этом ранее сообщил вице-премьер Александр Новак. Сегодня полностью уложена первая нитка газопровода и достраивается вторая, отметил он.

Общая протяженность нового магистрального газопровода составляет 2 468 километров (1 234 км каждая нитка). Через него будет доставляться газ через Балтийское море из России в Германию.