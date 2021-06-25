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25.06.2021 10:36
Рубрика: Общество

Южно-корейский Пусан вступил в прямую конкуренцию с Москвой

Текст: Александр Емельяненков

Вслед за российской заявкой на проведение в Москве Всемирной выставки ЭКСПО-2030, за то же право решила бороться Республика Корея. Как сообщили из Международного бюро выставок (Bureau International des Expositions - BIE), еще одним кандидатом на проведение в 2030 году мировой выставки достижений выдвинут южнокорейский город-порт Пусан.

Фото: iStock
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Сейчас это второй по величине город Южной Кореи, с 1995 года имеет статус города-метрополии и не без оснований считается морской столицей своей страны. В порту Пусана могут принимать суда с водоизмещением до 50 тысяч тонн, длиной - до 330 и осадкой до - 12,5 метра.

Конкурент у Москвы в очередной раз серьезный. А тема Всемирной выставки, которую предлагается провести в Пусане с 1 мая по 31 октября 2030 года, в официальной заявке обозначена так: "Преобразование нашего мира, движение к лучшему будущему".

Но и российская столица вступила в это состязание не просто для того, чтобы "согреться". Главная тема и, если хотите, девиз ЭКСПО-2030 в Москве сформулирован ничуть не менее масштабно: "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира" (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). А провести ее предложено с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Как мы уже сообщали, потенциальной площадкой для ЭКСПО-2030 в нашей стране рассматривается район Новой Москвы вблизи аэропорта Внуково. По мнению экспертов, это поднимает шансы на успех, так как предыдущая (и проигранная) заявка такого рода о проведении в Москве ЭКСПО-2010 была ориентирована на территорию ранее созданной ВДНХ, теперь - Всероссийский выставочный центр. За пределами МКАД простора, конечно, больше. А значит, больше и возможностей.

Глава департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин уже рассказал, что подобрано "несколько земельных участков, на которых можно будет разместить объекты, необходимые для выставки. Все эти участки находятся недалеко друг от друга и располагаются рядом с аэропортом Внуково". Объем нового строительства в связи с подготовкой ЭКСПО-2030 оценивают в пределах 300 тысяч квадратных метров.

О том, что Москва будет серьезно готовится и считает высокими свои шансы на проведение Всемирной выставки в 2030 году, говорила в "РГ" и заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Помимо уникальной культурно-образовательной и событийной программы Москва готова продемонстрировать лидирующие позиции в сфере современных технологий. Уже сейчас в городе работает больше 130 тысяч технологических компаний, а к 2030 году их станет еще больше. Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему. Москва, по словам Сергуниной, "идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях".

Ясно, что и в Пусане дремать не станут. А там, глядишь, другие кандидаты проявятся. На этот момент заявка Республики Корея на проведение выставки в 2030 году стала второй по времени подачи. А принимать их будут до 29 октября 2021 года. После этого заявители должны представить уже развернутое досье-обоснование в поддержку своего предложения.

В Международном бюро выставок изучат все поданные заявки и назначат голосование. Оно проводится в рамках Генеральной ассамблеи BIE, куда на этот момент входят 169 стран-участниц. По ЭКСПО-2030 такое голосование состоится в 2023 году.

Фото: iStock
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Заметим, что в Республике Корея Всемирная выставка уже проводилась, причем сравнительно недавно - в 2012 году в городе Ёсу под девизом "Живой океан и побережье". В ней участвовали более 100 стран, включая Россию, зарегистрировано 8 миллионов посетителей.

Тогда Южная Корея выиграла у Марокко (город Танжер) и польского Вроцлава. Конкурировать с заметно обновившейся за последние 10-15 лет Москвой будет, конечно, сложнее. Но и нам расслабляться нельзя, помня о неудачных попытках в прошлом. Заявку Москвы на проведение универсальной выставки ЭКСПО-2010 в Международном бюро выставок перебил своими предложениями Шанхай. За право провести у себя ЭКСПО дважды боролся Екатеринбург, и оба раза - мимо. Выставку 2020 года перехватил Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), а ЭКСПО-2025 пройдет в японской Осаке.

Общество Наука

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