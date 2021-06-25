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25.06.2021 13:40
Рубрика: Власть

Песков указал на противоречие в действиях Зеленского в отношении России

Текст: Галина Мисливская
Президент Украины Владимир Зеленский говорит о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и одновременно продлевает санкции против РФ и вводит новые. У Кремля много вопросов в связи с такой позицией киевских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов", - сказал он. "Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - добавил он.

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Совершенно нелогичным, по мнению Пескова, выглядит применение украинских санкций к главе "Газпрома". "Украина заинтересована в продолжении транзита газа - и объявляет санкции против Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он также напомнил позицию Владимира Путина относительно встречи с Зеленским. "Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения", - отметил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины

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