Песков указал на противоречие в действиях Зеленского в отношении России

"Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов", - сказал он. "Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - добавил он.

Совершенно нелогичным, по мнению Пескова, выглядит применение украинских санкций к главе "Газпрома". "Украина заинтересована в продолжении транзита газа - и объявляет санкции против Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он также напомнил позицию Владимира Путина относительно встречи с Зеленским. "Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения", - отметил Песков.