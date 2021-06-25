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25.06.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших при падении самолета в Поморье

Текст: Светлана Цыганкова

Появилась информация о состоянии пострадавших при крушении в Архангельской области легкомоторного самолета Piper PA-28, принадлежащего лесопожарной охране. Пилот и наблюдатель, находившийся на борту, находятся в больнице с переломами и ушибами. Как сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, им оказывается вся необходимая помощь.

Фото: vk.com
По факту крушения вертолета Росгвардии возбуждено дело

Напомним, ЧП произошло 24 июня. Днем самолет отправился на мониторинг ситуации в лесах. Вечером с ним пропала связь. На поиски вылетел вертолет Ми-8. Выяснилось, что легкомоторный самолет потерпел крушение. По предварительной версии, у него отказал двигатель.

Пилот и наблюдатель остались живы. Следственный комитет на транспорте по СЗФО проводит проверку.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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