Стало известно о состоянии пострадавших при падении самолета в Поморье

Появилась информация о состоянии пострадавших при крушении в Архангельской области легкомоторного самолета Piper PA-28, принадлежащего лесопожарной охране. Пилот и наблюдатель, находившийся на борту, находятся в больнице с переломами и ушибами. Как сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ЧП произошло 24 июня. Днем самолет отправился на мониторинг ситуации в лесах. Вечером с ним пропала связь. На поиски вылетел вертолет Ми-8. Выяснилось, что легкомоторный самолет потерпел крушение. По предварительной версии, у него отказал двигатель.

Пилот и наблюдатель остались живы. Следственный комитет на транспорте по СЗФО проводит проверку.