В Крыму перечислили открытые для купания пляжи

Власти Республики Крым разрабатывают график поэтапного открытия пляжей в пострадавшей от ливней и потопов курортной Ялте. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

- Вырабатывается график открытия пляжей с запада от Ялты, начиная с Фороса, - пояснил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - На восьми пляжах в центре города требуется повторное обследование дна и глава РК Сергей Аксенов принял решение о его бесплатном проведении для предпринимателей-пользователей этих пляжей силами "Крым-Спаса", как только снизится мутность морской воды.

Еще на 4 пляжах из 86 Южного берега Крыма, сильнее всего пострадавших от размывов грязевыми потоками и эрозии, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Все остальные приведены в норму, и сейчас на них можно отдыхать, но купание пока запрещено.

Напомним, Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды холерного вибриона и других возбудителей опасных инфекций, но риск заражения все-таки сохраняется.

На пляжах всех остальных муниципалитетов и населенных пунктов республики купание разрешено - это Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, Песчаное, Николаевка, а также Сакский, Бахчисарайский, Ленинский, Симферопольский, Черноморский и Раздольненский районы.

Министр вновь напомнил, что никаких дополнительных ограничений для въезда в Крым и отдыха сейчас не планируется. Ранее Минкурортов РК опубликовало правила посещения туристами Республики Крым. На заседании оперативного штаба РК спикер Госсовета Владимир Константинов призвал по возможности как можно скорее открыть пляжи в поселках ЮБК с минимальными последствиями потопа, чтобы предотвратить отток туристов из Ялты и полуострова.