В Крыму опубликовали правила въезда туристов

Самая главная новость в том, что Крым по-прежнему открыт для туристов. И приехавшим на полуостров гражданам России предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Правда, такое правило начнет действовать с 28 июня в Севастополе.

Отрицательный ПЦР-тест, а также справку об эпидокружении обязательно потребуют в санаториях Крыма. А вот при заселении в другие средства размещения - отели, пансионаты, гостиницы и другие такие справки не требуются.

- При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение - уточните это условие заранее, - советуют в Минкурортов.

Особый порядок действует в детских оздоровительных лагерях, которые могут быть заполнены не более, чем на 75 процентов. Приезжающие на отдых дети и сопровождающие должны предоставить при заселении результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, выполненные не позже, чем за 72 часа до даты заезда.

На полуострове продолжает действовать строгий масочный режим, а всем предприятиям и организациям сферы услуг и средствам размещения рекомендована 100-процентная вакцинация сотрудников. Кстати, около 10 тысяч работников санаториев по всему Крыму уже получили прививку. Также сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства.

Дополнительные ограничения введены указом главы РК в начале нынешней недели. Прежде всего, заведениям общепита запрещено работать с 23 до 8 утра. В остальное время кафе и ресторанам разрешено заполнять не более 50 процентов посадочных мест. Запрещены любые массовые и развлекательные мероприятия. Музеи и выставочные залы проводят экскурсии для групп, состоящих из менее чем 10 человек. Театры и кинотеатры работают при заполнении не более 75 процентов кресел в залах.

Кстати

Купание в море после подтоплений в Ялте и Керчи временно запрещено в акваториях этих городских округов:

- от Гурзуфа до Фороса, включая населенные пункты: Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Оползневое, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Алупка, Кореиз, Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия, Отрадное, Никита, Даниловка, Гурзуф.

На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено - это Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, Песчаное, Николаевка, а также Сакский, Бахчисарайский, Ленинский, Симферопольский, Черноморский и Раздольненский районы.

Горячая линия министерства курортов и туризма РК - 8 (800) 511-80-18