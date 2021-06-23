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23.06.2021 23:12
Рубрика: Власть

Спикер Госсовета Крыма призвал не допустить отток туристов из Ялты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не допустить массового отъезда туристов из Ялты после пережитого наводнения. Спикер попросил органы исполнительной власти в кратчайшие сроки восстановить и запустить туристическую инфраструктуру. Заявление прозвучало на ежедневном заседании штаба по ЧС.

Голикова: В Крым направлены бригады противочумного института

- Сегодня из Ялты начался отток, - сказал Константинов. - Люди начинают скупать авиабилеты и уезжать. Возросли цены на такси до аэропорта. Это очень плохая ситуация, которую нужно переломить. Паника такая - и я сам слышал разговоры про то что нет света, нет воды. Предстоящие два-три дня станут принципиальными для всей нашей команды: нужно чтобы город успокоился и полностью функционировал, и работа пляжей началась хотя бы частично. Нужно сработать так, чтобы сохранить общие тенденции сезона, чтобы все были довольны.

Константинов при этом сослался на поступающие к нему обращения из тех поселков, где пляжи пострадали не сильно, но купаться в море на них все равно запрещено.

- Может, там в первую очередь провести анализы и хотя бы частями пускать, потому что начался массовый исход из Ялты, - констатировал спикер.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что принятые властями санитарно-эпидемиологические меры, в частности, контроль и обеззараживание воды, временное закрытие пляжей и вакцинация 19 тысяч ялтинцев от дизентерии и гепатита А позволит не закрывать Ялту от туристов. В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов назвал сроки окончания восстановительных работ - "27 июня, а для гражданских организаций - до 28 июня".

Фото: Юлия Крымова/РГ
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На территории шести муниципалитетов Республики Крым эвакуированы из подтопленных или разрушенных домов 1783 человека, из них 325 детей. Муниципалитеты составили 803 акта о повреждении имущества с суммой ущерба 163 миллиона рублей. Уже выплачено 13,56 миллиона рублей. В Ялте началась дезинфекция водопроводных сетей водой с 40-процентным содержанием дезраствора, пить которую нельзя.

На ближайшие дни в Ялте вновь объявлено штормовое предупреждение и за три дня может выпасть до 20 миллиметров осадков.

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