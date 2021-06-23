Спикер Госсовета Крыма призвал не допустить отток туристов из Ялты

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не допустить массового отъезда туристов из Ялты после пережитого наводнения. Спикер попросил органы исполнительной власти в кратчайшие сроки восстановить и запустить туристическую инфраструктуру. Заявление прозвучало на ежедневном заседании штаба по ЧС.

- Сегодня из Ялты начался отток, - сказал Константинов. - Люди начинают скупать авиабилеты и уезжать. Возросли цены на такси до аэропорта. Это очень плохая ситуация, которую нужно переломить. Паника такая - и я сам слышал разговоры про то что нет света, нет воды. Предстоящие два-три дня станут принципиальными для всей нашей команды: нужно чтобы город успокоился и полностью функционировал, и работа пляжей началась хотя бы частично. Нужно сработать так, чтобы сохранить общие тенденции сезона, чтобы все были довольны.

Константинов при этом сослался на поступающие к нему обращения из тех поселков, где пляжи пострадали не сильно, но купаться в море на них все равно запрещено.

- Может, там в первую очередь провести анализы и хотя бы частями пускать, потому что начался массовый исход из Ялты, - констатировал спикер.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что принятые властями санитарно-эпидемиологические меры, в частности, контроль и обеззараживание воды, временное закрытие пляжей и вакцинация 19 тысяч ялтинцев от дизентерии и гепатита А позволит не закрывать Ялту от туристов. В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов назвал сроки окончания восстановительных работ - "27 июня, а для гражданских организаций - до 28 июня".

На территории шести муниципалитетов Республики Крым эвакуированы из подтопленных или разрушенных домов 1783 человека, из них 325 детей. Муниципалитеты составили 803 акта о повреждении имущества с суммой ущерба 163 миллиона рублей. Уже выплачено 13,56 миллиона рублей. В Ялте началась дезинфекция водопроводных сетей водой с 40-процентным содержанием дезраствора, пить которую нельзя.

На ближайшие дни в Ялте вновь объявлено штормовое предупреждение и за три дня может выпасть до 20 миллиметров осадков.