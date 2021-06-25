УАЗ рассказал о плавающем "Ягуаре"

Ульяновский автозавод продолжает свою историческую рубрику в соцсетях. На этот раз в компании вспомнили о модели, которая получила название "Ягуар".

Всего в период с 1976 по 1991 годы уазовцы построили 14 прототипов таких амфибий. Отмечается, что аппарат хоть и не пошёл в серию, но плавал отменно.

На самом деле "Ягуар" имеет заводской индекс -3907. За основу УАЗ-3907 взяли классический УАЗ-469. Плавающий внедорожник разработали по запросу Минобороны для десантно-штурмовых частей, подразделений морской пехоты, разведки и других высокомобильных формирований специального назначения, а также в качестве машин управления и связи.

Амфибия преодолевала пересеченную местность и водные преграды с семью пассажирами или 600 кг груза на борту. В модели применялись оригинальные узлы. К примеру, водяной руль, гребные винты с коробкой отбора мощности, лебедки с приводом от коробки передач, откачивающие насосы. От вышеупомянутого УАЗ-469 "Ягуар" позаимствовал двигатель, элементы трансмиссии, ходовую часть.

Кстати говоря, на базе УАЗ-3907 даже успели создать УАЗ-39071 "Баклан", конструкция которого предполагала установку радиолокатора, ручного пулемёта, лыж. УАЗ уже вспоминал об автомобиле-амфибии "Баклан".