Захарова объяснила несоответствие в заявлениях британцев об инциденте с эсминцем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему власти Великобритании упорно отрицали предупредительную стрельбу по эсминцу Defender, вошедшему в территориальные воды России в районе Крыма.

"Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер выступил с заявлением, что инцидент с эсминцем Defender "мог привести к неуместной эскалации".

В Минобороны РФ действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Между тем ФСБ опубликовала видео инцидента с британским кораблем. В ролике видно, как военнослужащие неоднократно требуют от эсминца покинуть российские территориальные воды, а затем открывают предупредительный огонь.