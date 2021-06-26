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26.06.2021 20:38
Рубрика: Власть

ЧФ следит за очередным эсминцем в Черном море - теперь американским

Текст: Иван Егоров
Черноморский флот контролирует действия американского эсминца "Росс" (USS Ross), который вошел в субботу в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ военного ведомства.
Фото: Petty Officer 3rd Class Christina Ross/U.S. Navy via AP Фото: Petty Officer 3rd Class Christina Ross/U.S. Navy via AP
Фото: Petty Officer 3rd Class Christina Ross/U.S. Navy via AP

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", - сообщили в Центре.

Фото: 1tv.ru
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Американский эсминец Ross вместе с аналогичными кораблями USS Roosevelt и USS Donald Cook и USS Arleigh Burke базируются в Испании. Эсминцы этого типа могут нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия более полутора тысяч километров.

Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они входят в адаптивную систему противоракетной обороны Европы, выстроенной США.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что американский эсминец вошел в субботу в Черное море, где примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze - 2021. В этих учениях примут участие 5 тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов.

Фото: Министерство обороны РФ
В Минобороны РФ назвали эсминец Defender "жирной целью" для флота РФ

По данным Минобороны РФ, в Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Британский эсминец "отметился" в среду тем, что нарушил госграницу и вошел в территориальное море России в районе крымского мыса Фиолент. "Дефендер" ретировался в нейтральные воды только после того как силы ЧФ России и Береговой охраны ФСБ России открыли предупредительный артиллерийский огонь по его курсу.

Власть Безопасность Армия

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