ЧФ следит за очередным эсминцем в Черном море - теперь американским

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", - сообщили в Центре.

Американский эсминец Ross вместе с аналогичными кораблями USS Roosevelt и USS Donald Cook и USS Arleigh Burke базируются в Испании. Эсминцы этого типа могут нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия более полутора тысяч километров.

Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они входят в адаптивную систему противоракетной обороны Европы, выстроенной США.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что американский эсминец вошел в субботу в Черное море, где примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze - 2021. В этих учениях примут участие 5 тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов.

По данным Минобороны РФ, в Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Британский эсминец "отметился" в среду тем, что нарушил госграницу и вошел в территориальное море России в районе крымского мыса Фиолент. "Дефендер" ретировался в нейтральные воды только после того как силы ЧФ России и Береговой охраны ФСБ России открыли предупредительный артиллерийский огонь по его курсу.