Прибывающие в Россию мигранты будут подписывать "соглашение о лояльности"

Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать "соглашение о лояльности". Данное новшество предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Как ранее писала "РГ", "соглашение о лояльности" представляет собой официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в страну, предполагают соблюдение Конституции России и законодательства, воздержание от действий, причиняющих ущерб стране и ее гражданам.

Нарушение запретов повлечет отказ в предоставлении права на въезд или утрату права на въезд и нахождение на территории России. Соглашение о лояльности иностранцам предложат подписать одновременно с подачей заявления о выдаче ID-карты. Это будет единый электронный документ, в который будут внесены все данные о госте.

Ранее сообщалось, что для трудовых мигрантов расширят перечень госуслуг, которые они смогут получать удаленно в электронном виде. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минцифры, проходит общественное обсуждение.