РСПП и ФНПР призвали к обязательной вакцинации россиян

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Текст совместного обращения размещен на сайте ФНПР.

Помимо этого, стороны напомнили о важности в непростой эпидситуации сделать прививку работающим гражданам. Как уже писала "РГ" с понедельника, 28 июня, обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп и групп риска будет расширена еще на восемь регионов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обязательная вакцинация в зависимости от эпидемиологической ситуации уже действует в десяти субъектах Федерации.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились уже свыше 21 миллиона человек. В зависимости от спроса в регионы увеличивают и темпы поставки медицинских препаратов. Отправлять их "с запасом", как пояснили специалисты, нецелесообразно, поскольку они требуют особых условий хранения и соблюдения "холодовой цепи" при транспортировке и использовании.