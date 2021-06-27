"Форсаж 9" побил рекорд по сборам с большим отрывом

Девятый "Форсаж", который только теперь вышел в Северной Америке (общая задержка проката из-за пандемии составила год), поставил в свои первые выходные новый рекорд.

Как сообщает Variety, фильм собрал 70 миллионов долларов в домашнем прокате. И это - самый успешный (причём с большим отрывом) показатель среди сборов в эпоху коронавируса. И даже больше - со времени выхода фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" (2019). Ранее "пандемийный" рекорд принадлежал второму "Тихому месту" (48,3 млн).

Ещё немного интересной статистики: 60% зрителей были мужчинами, 51% - не старше 25 лет, 37% - латиноамериканцами, 35% - белыми, 16 - афроамериканцами, 8 - азиатского происхождения.