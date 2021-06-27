Почти без претензий? Собираем отзывы владельцев о Honda CR-V

Семейно-городской

Хотя большинство владельцев и не воспринимало CR-V за внедорожник, одна из главных претензий к машине - практически ее полная бесполезность вне асфальта.

Поломанные бамперы, погнутые пороги и оторванные глушители - результат активного противостояния CR-V и отечественной действительности.

Помимо низкого клиренса и никудышней геометрии, нет у машины и какого-либо технического потенциала - обычная кроссоверная муфточка работает только в автоматическом режиме без принудительных блокировок и под нагрузкой часто сдается.

В целом после нескольких попыток владельцы прекращают съезжать на CR-V дальше укатанных грунтовок, воспринимая машину скорее как просторный приподнятый вэн, нежели как кроссовер.

Нерасторопный

Фото: Пресс-служба Honda.

Honda CR-V продавалась в России с двумя бензиновыми моторами - 2.0 и 2.4 литра. Несмотря на то, что практически все владельцы отмечают хорошие настройки автомата (вариатора), а также чувствительную педаль газа, очень многим не хватает динамики, что особенно касается младшего 150-сильного двигателя.

Словом, загруженная людьми и дачным скарбом старшая версия разочаровывает главным образом на трассе. Владельцы жалуются, что обгон фур превращается в испытание, что никак не соответствует статусу недешевой машины. Часть сожалеет о том, что CR-V не оснащается двигателем V6, так как в остальном кроссовер устраивает.

Еще одна претензия к "Хонде" из этого же раздела, причем практически поголовная - маленький топливный бак объемом чуть более 50 литров. При среднем расходе 12-15 литров в городе и около 10 на трассе, автономность хода CR-V составляет всего 350-500 километров. Что мешало сделать бак немаленького кроссовера хотя бы литров на 65-70, владельцы понять не могут.

Просторный, но шумный и скрипучий

Фото: Пресс-служба Honda.

Удивляются владельцы и тому, как сделан салон Honda CR-V. Всех исключительно радует его простор, удобство и уют, но расстраивает экономия и качество изготовления.

Практически все отмечают легко царапающийся пластик, который лишний раз лучше не трогать даже микрофиброй, а также появляющиеся повсеместно сверчки и скрипы. Часть владельцев прямо называют CR-V "погремушкой".

Ну и традиционная претензия к большинству японских автомобилей не обошла стороной и "Хонду" - слабая шумоизоляция. Кто-то винит в этом шины, кто-то саму машину. Так или иначе этот недостаток отмечает большинство владельцев.

Надежный, но недешевый

Фото: Пресс-служба Honda.

Никак не могут владельцы определиться с уровнем обслуживания Honda CR-V. Половина владельцев отмечает быстрый износ тормозной системы, а также других расходников и их немалую стоимость, порой дороже, чем на автомобили премиальных марок.

Однако тут же оговариваются, что за длительную эксплуатацию с машиной не происходит ничего серьезного и достаточно дорогое плановое обслуживание компенсируется завидной надежностью основных узлов и агрегатов.

Особенный

Фото: Пресс-служба Honda.

Как и почти любая модель, Honda CR-V обладает рядом особенностей, характерных только для нее.

Практически железной рекомендацией всех владельцев кроссовера является аккуратность при открытии задней двери. Как оказалось, аэродинамика кузова "Хонды" концентрирует влагу на корме, из-за чего после дождя открытие задней двери приводит к выливанию на владельца половника грязной воды.

Еще часть хозяев отмечает не лучшее прогревание салона зимой. Оказалось, что в машине не самые надежные дверные уплотнители - через них поддувает. Ну и в целом жители сибирских регионов отмечают не лучшую приспособленность CR-V к холодному климату. Подмерзают дворники, часто не справляется с морозами штатный аккумулятор.

Выводы

Фото: Пресс-служба Honda.

Если описывать Honda CR-V двумя словами на основании отзывов, то получится, что это очень надежный и просторный кросс-вэн.

К однозначным недостаткам большая часть владельцев относит только внедорожные характеристики и уровень шумоизоляции. В остальном с учетом компромиссов хозяева оценивают машину в 4.5 балла из 5.