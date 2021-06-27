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27.06.2021 16:07
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал публикацию в СМИ Британии секретных документов

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил в своем Telegram-канале, что утечка информации вполне может быть намеренной. И цель ее - привлечь внимание британской общественности к инциденту.

Фото: 1tv.ru
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"Остается вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счет. Или все же сознательный слив со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее второе", - написал он.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender нарушил государственную границу России в районе Крыма. Черноморский флот предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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