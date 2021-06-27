Из регионов уже поступают первые отказы от бронирования, но пока их количество не критическое. Фото: РИА Новости

Те, кто не может сделать прививку в связи с медицинскими противопоказаниями, обязаны представить справку о медотводе. Ограничения не коснутся тех, кто успел заселиться ранее указанных дат. Детям сертификат о вакцинации не потребуется, их будут заселять с родителями по отрицательному ПЦР-тесту. На детские лагеря и оздоровительные учреждения ограничения не распространяются.

Заявление главы региона прозвучало как гром среди ясного неба - как для туристов, не готовых к лишней суете и тратам, так и для отельеров, которые только стали приходить в себя после прошлогодних ограничений.

- Новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, довольно жесткие, из-за них туристы могут предпочесть отдых на турецких курортах, - считает президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина. - Кубанские отельеры находятся в растерянности. Представителей туристической сферы кормят июль и август, это пик сезона.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что туроператоры уже видят рост количества запросов на аннуляции забронированных путевок в Краснодарский край. В нескольких компаниях сообщили, что уже на следующий день после объявления об ограничениях, с запросами на аннуляцию или перебронирование туров на другие направления обратились от 30 до 70 процентов туристов, забронировавших и частично оплативших свои путевки на курорты Кубани с заездом в июле и августе. Но настоящего вала аннуляций туроператоры ожидают в конце июня и начале июля.

Детям сертификат о вакцинации не потребуется, их будут заселять с родителями по отрицательному ПЦР-тесту. На детские лагеря и оздоровительные учреждения ограничения не распространяются

Корреспондент "РГ" обошел несколько сочинских отелей. В них, что называется, то густо, то пусто. Так как на прибывших до 1 июля туристов новые ограничения пока не распространяются, они к ним относятся спокойно. А вот у сотрудников ресепшена работы прибавилось. Они говорят, что по поводу ограничений звонков от туристов поступает много, первые отказы от бронирования уже есть, но пока их количество не критическое.

- У нас примерно по 10-15 отмен в день, - рассказал администратор стойки приема и размещения Marins Park Hotel Андраник Хуршудян. - Возможно, ближе к августу будет больше. Видимо, люди не готовы к лишним тратам.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона, ответственность за соблюдение требований при заселении туристов ложится на средства размещения. "Контроль за соблюдением требований будет вестись на всех уровнях, в том числе и с помощью рейдовых мероприятий, - отметили в ведомстве. - При этом никаких кордонов, дополнительных постов, проверок в аэропорту не планируется вводить".

Пунктов вакцинации в Сочи сейчас 21-18 стационарных и три передвижных. Они действуют и для туристов. Что касается пунктов ПЦР-тестирования, то недавно экспресс-лаборатория открылась в аэропорту олимпийской столицы.

Отметим, что новые ограничения касаются санаториев, отелей и гостевых домов. Частный сектор не относится к средствам размещения, поэтому на него нововведения не распространяются. Если человек приехал в гости, то ему не надо предъявлять отрицательный тест и сертификат о вакцинации.

Отпускникам, отказавшимся от туров в Краснодарский край, вернут деньги за путевки в соответствии с условиями их приобретения.

- Гости звонят и уточняют информацию, - отметила директор отдела продаж отеля "Рэдиссон Лазурная" Ирина Истомина. - Не думаю, что будут массовые отказы, ведь сделать тест на коронавирус сейчас несложно. Конечно, с вакцинацией сложнее. Если все-таки туристы будут отказываться, мы полностью вернем деньги, как прописано в нашем договоре, в течение девяти банковских дней.

Тем временем представители турбизнеса начали активно обращаться к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой смягчить ограничения для отдыхающих. Так, Российский союз туриндустрии и Российский союз промышленников и предпринимателей в совместном письме отмечают, что ограничения могут привести к тому, что многие туристы не смогут отправиться в оплаченную поездку, а отели столкнутся с недозагрузкой. Они предлагают разрешить заселяться туристам, у которых есть справка о перенесенном коронавирусе не ранее чем за шесть календарных месяцев до даты заезда. В Ростуризме также считают необходимым сохранить право непривитых туристов с отрицательным тестом ПЦР посещать курорты края после 1 августа. Роспотребнадзор предложил пускать не только вакцинированных против коронавируса, но и тех граждан, которые могут подтвердить, что они переболели.

Отметим, что новые ограничения касаются санаториев, отелей и гостевых домов. На частный сектор нововведения не распространяются

Но власти Кубани пока остаются непреклонными. Как заявил глава края Вениамин Кондратьев, самый эффективный способ справиться с угрозой - сформировать коллективный иммунитет. При этом с началом курортного сезона в крае фиксируют рост числа завозных случаев заболевания.

- Мы с уважением относимся к туроператорам, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей региона и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом, - заявил Кондратьев.

Он также подчеркнул, что не хотел бы допустить повторения ситуации прошлого года, когда в регионе закрыли отели и гостиницы.

А в Крыму власти решили не требовать у всех туристов справки об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации. Предъявить их нужно только при заселении в санатории. Однако при заселении в другие средства размещения - отели, пансионаты, гостиницы - такие справки не требуются. В городе Севастополе более жесткие правила: при заселении в отели с 28 июня по 15 июля у всех потребуют результаты ПЦР-теста, анализ на антитела или прививочный сертификат. А начиная с 16 июля в гостиницы будут принимать только тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител G, полученная не позднее чем за 30 дней до приезда.

Прошлым летом Севастополь за свой счет проводил тестирование на ковид всех въезжающих в город. В этом году городские власти решили, что отрицательного ПЦР-теста недостаточно.

- Это допускалось в прошлом году, когда не было вакцины, - пояснил губернатор Михаил Развожаев. - Надо подтвердить, что человек защищен антителами, а не только в данный момент не болеет, но может заболеть завтра.

В указе ничего не говорится о людях, которым противопоказана вакцина. Губернатор посоветовал им отказаться от туристических поездок в сложный эпидемиологический период. Зато сделано исключение для детей до 18 лет: они смогут заехать в отели по ПЦР-тестам и после 16 июля.

На сайтах севастопольских отелей уже появились объявления о том, что с 28 июня для размещения необходимо предоставить результаты теста на COVID-19 или сертификат о прививке. Представители гостиничного бизнеса сетуют, что об ограничениях стало известно очень поздно, в разгар сезона, когда забронированы почти все места. Гостей стоило предупредить заранее.

- С понедельника, 28 июня, начнем требовать у всех гостей справки при заселении, - сообщили "РГ" в гостинице "Севастополь". - В целом мы отрицательно относимся к введению таких мер: к нам уже начали поступать отказы от бронирования по этой причине.

Естественно, у многих туристов возникает вопрос: а как же многочисленные гостевые дома и средства размещения, работающие "в тени". Звоним в первое найденное в соцсети "ВКонтакте" домовладение, приглашающее туристов в "комфортабельные номера по разумным ценам". "Скажите, а вы будете требовать справки о ПЦР-тексте?" "Нет, конечно, ведь нас Роспотребнадзор не проверяет. Приезжайте и не беспокойтесь - замечательно у нас отдохнете! Но до сентября свободных "окошек" уже почти не осталось".