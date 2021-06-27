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27.06.2021 15:19
Рубрика: В мире

Захарова оценила обнаружение в Британии секретных документов на остановке

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обнаружение на автобусной остановке секретных документов британского минобороны о проходе эсминца Defender у берегов Крыма и публикацию фрагментов из них телерадиокорпорацией BBC.

"Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те", - написала дипломат в своем Telegram-канале. При этом Захарова задала "вопрос-загадку для британского парламента": зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?

Фото: Petty Officer 3rd Class Christina Ross/U.S. Navy via AP
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Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды открывал предупредительный огонь, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, лишь это вынудило его изменить курс.

Как сообщила BBC, проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Согласно бумагам, попавшим в редакцию СМИ, рассматривались два маршрута прохода эсминца, один безопасный и профессиональный, другой - небезопасный. Первый проходил вдали от крымского побережья. Однако британские военные сделали выбор в пользу второго, несмотря на риск столкновения с российской погранслужбой.

Отмечается, что документы, выдержки из которых были опубликованы, принадлежали высокопоставленному чиновнику из миноброны и были найдены на автобусной остановке в графстве Кент за день до инцидента. Человек, передавший их в редакцию, пожелал сохранить свое имя в тайне.

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