Шуфутинский и Королева пожаловались на последствия COVID-19

Уже немалая часть отечественных звезд эстрады и экрана переболели коронавирусом. Причем на некоторых последствия перенесенной болезни продолжают сказываться и по прошествии многих месяцев.

В частности, передает НТВ, врачи предупредили "королеву" русского шансона Любовь Успенскую, что "после "ковида" кашель продолжается" и "нужно потерпеть". При этом 67-летняя артистка уточняет: серьезного поражения легких у нее не было, и она в самое ближайшее время намерена вакцинироваться.

Наташа Королева тем временем очень переживает за здоровье своей матери, Людмилы Порывай, которой 75 лет. Женщина вакцинировалась в США, но так как по-прежнему находится в зоне риска - в силу возраста, Наташа собирается отправить пенсионерку в санаторий. Поскольку считает, что та переболела COVID, а "наши специалисты гораздо круче, чем американские".

Певица Анита Цой, по информации канала, уже потратила 35 тысяч евро на лечение в Швейцарии - артистке пришлось "спасать руку, которая была обездвижена после коронавируса". Согласно имеющимся сведениям, Цой "выложила более трех миллионов рублей за операцию и недельное проживание в палате люкс".

По словам певицы, у нее "гормоны сбились после "ковида", был большой выброс кальция". Артистка напомнила - у нее была имеется застарелая травма, "и весь кальций рванул туда". "Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то два-три месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела", - сообщает Анита. Добавляя, что ей "загоняли специальную машинку, которая засасывала кальций в себя и чистила полностью сустав".

Соратник Успенской по жанру 73-летний Михаил Шуфутинский тоже не уберегся от заразы - у него было осложнение, и сейчас певец "немножко прихрамывает", похудев на шесть килограммов. Шуфутинский рассказывает: перенес он коронавирус три месяца назад - с высокой температурой и сильным кашлем. У шансонье диагностировали пневмонию.

"Значительное поражение легких было, но ничего, выдержали", - сообщил Михаил. Отмечая, что у него свой спортзал дома и бассейн, где исполнитель плавает. "Надо просто не лениться, вставать утром пораньше", - призывает он.

Бьют "ковидные хвосты" и по 74-лентнему Аристарху Ливанову. "Последствия ощущаю до сих пор: стал хуже ходить, колени мне лечили, я стал быстро уставать", - говорит актер. "Хочется прилечь, присесть, запас прочности исчез. Я хочу сейчас уйти, потому что сил нет", - заключил артист.