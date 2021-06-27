В Роспотребнадзоре не смогли оценить опасность штамма "Дельта"

В Роспотребнадзоре сообщили, что индийский штамм коронавируса, который еще называют "Дельта", намного заразнее предыдущих разновидностей SARS-CoV-2.

"Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых", - рассказала ТАСС Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом эксперты пока не могут точно сказать, увеличилась ли смертность от COVID-19 при появлении данного штамма.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович напомнила, что не так давно в Индии выявили еще одну мутацию коронавируса - "Дельта плюс". Заразиться можно, даже просто проходя мимо больного человека на улице без маски. А еще этот штамм поражает много клеток в организме, подчеркнули в ВОЗ.