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27.06.2021 01:53
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре не смогли оценить опасность штамма "Дельта"

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Роспотребнадзоре сообщили, что индийский штамм коронавируса, который еще называют "Дельта", намного заразнее предыдущих разновидностей SARS-CoV-2.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"

"Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых", - рассказала ТАСС Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом эксперты пока не могут точно сказать, увеличилась ли смертность от COVID-19 при появлении данного штамма.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович напомнила, что не так давно в Индии выявили еще одну мутацию коронавируса - "Дельта плюс". Заразиться можно, даже просто проходя мимо больного человека на улице без маски. А еще этот штамм поражает много клеток в организме, подчеркнули в ВОЗ.

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