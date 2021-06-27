Видео, фото: лидер Little Big оторвал себе усы на сцене

Фронтмен популярной электронной группы Little Big Илья Прусикин радикально сменил имидж, избавившись от своих знаменитых ретро-усов.

Причём обставил артист это весьма эффектно: выступая на фестивале, он "оторвал" растительность под носом на глазах у изумлённой публики. Разумеется, настоящие усы были ликвидированы ранее, а для перформанса были заранее приклеены фальшивые.

На своей странице в Instagram Прусикин выложил свежее фото, поделившись с подписчиками тоской по усам и сомнениями о правильности принятого решения.

Ранее стало известно о том, что Прусикин развёлся и завязал роман с коллегой по группе Софьей Таюрской.