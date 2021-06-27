Новости

Вышел трейлер нового фильма об отношениях принца Гарри с Меган Маркл 20:37
Умер соратник Брайана Ино и Питера Гэбриела Джон Хасселл 17:02
Шуфутинский и Королева пожаловались на последствия COVID-19 16:55
В США умер автор "Триумфа смерти" Фредерик Ржевски 16:45
Певица МакSим находится в тяжелом состоянии 13:19

Видео, фото: лидер Little Big оторвал себе усы на сцене

Новости
    27.06.2021, 19:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Фронтмен популярной электронной группы Little Big Илья Прусикин радикально сменил имидж, избавившись от своих знаменитых ретро-усов.

Причём обставил артист это весьма эффектно: выступая на фестивале, он "оторвал" растительность под носом на глазах у изумлённой публики. Разумеется, настоящие усы были ликвидированы ранее, а для перформанса были заранее приклеены фальшивые.

На своей странице в Instagram Прусикин выложил свежее фото, поделившись с подписчиками тоской по усам и сомнениями о правильности принятого решения.

Ранее стало известно о том, что Прусикин развёлся и завязал роман с коллегой по группе Софьей Таюрской.

Новости

Умер актер Игорь Сиренко 13:14
Умер актер Александр Чутко - дон Рэба из "Трудно быть богом" 13:05
В Петербурге умерла звезда фильма "Двенадцать месяцев" Наталья Попова 12:52
В Сети вышел триллер с Линдеманном и Реввой о маньяке в СССР 26.06.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ GameSpot
Сериал по мотивам игры Halo лишился второго шоураннера 26.06.2021
Вышел анонс WitcherCon - первой крупной выставки по "Ведьмаку" 25.06.2021
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 23.06.2021
⧣ Россия
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Владимир Меньшов заболел коронавирусом 26.06.2021
Актер Леонид Топчиев найден мертвым в своей квартире в Москве 26.06.2021
Черной вдове Marvel установят памятник в Волгограде 26.06.2021
⧣ фото
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 19.06.2021
Певица МакSим госпитализирована с поражением легких 16.06.2021
Появились первые фото со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" с МакГрегором 14.06.2021