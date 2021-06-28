Geely назвала цены на кроссовер Atlas Pro с мягким гибридом

Кроссовер Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида с завтрашнего дня будет доступен для заказа у российских дилеров. Компания предложит свою новинку в двух топовых комплектациях - Flagship и Flagship+. Цены - 2 119 990 и 2 184 990 рублей соответственно.

Ранее компания уже рассказывала о том, как оснастит обе версии. В версии Flagship автомобиль получит 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, датчик освещения, подсветку зоны выхода при открывании дверей и автоматическую систему управления дальним светом. У него будет электропривод задней двери, датчик дождя и атмосферная подсветка салона с выбором из 42 цветов.

В салон обеспечен бесключевой доступ. Заводится машина с кнопки. Водитель сможет регулировать свое сиденье клавишами в шести направлениях, а рулевую колонку - по вылету и высоте. Также предусмотрены шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией Autohold, ассистенты при старте и спуске на склоне, система курсовой устойчивости и антипробуксовки, автоматические стеклоподъемники.

В случае парковки помогут передние и задние датчики парковки и система кругового обзора 360°. При движении по трассе удобства добавит адаптивный круиз-контроль. В списке интеллектуальных систем - мониторинга усталости водителя, предупреждения о съезде с полосы движения и удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и автоматического торможения при обнаружении объектов на проезжей части. В "зимнем" пакете - двухзонный климат-контроль и обогрев сидений обоих рядов, руля, зеркал, форсунок и стекла в зоне покоя щеток.

Фото: Пресс-служба Geely

Наконец, у всех Geely Atlas Pro будет цифровая приборная панель c диагональю 7 дюймов и медиасистема с сенсорным монитором на 12,3 дюйма с функцией подключения и дублирования экрана мобильных устройств. Для гаджетов есть беспроводная зарядка, четыре USB-слота и две 12-волтовые розетки. Аудиосистема снабжена восемью динамиками.

В комплектации Flagship+ кроссовер дополнительно получит панорамную крышу с электрическим люком и функцией антизащемления, антенну в форме акульего плавника и подсветку солнцезащитных козырьков.

Все машины получат 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. с 7-диапазонным "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями, полным приводом и 48-вольтовой системой "мягкого гибрида" 48V EMS с приводным стартер-генератором, конвертером и литий-ионной батареей.

Ожидается, что "живые" продажи Geely Atlas Pro начнутся 2 августа. Первое время новинка будет продаваться параллельно с "обычным" Atlas, но постепенно заменит его на рынке.