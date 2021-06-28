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Квентин Тарантино подтвердил, что уходит из кино

Новости
    28.06.2021, 14:18
Текст:   Олег Усков
Квентин Тарантино в Москве. Фото: Сергей Куксин/РГ Квентин Тарантино в Москве. Фото: Сергей Куксин/РГ
Квентин Тарантино в Москве. Фото: Сергей Куксин/РГ

58-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино в очередной раз подтвердил, что намерен оставить режиссуру и отправиться на пенсию.

Фото: youtube.com/ БесогонTV
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Произойдет это (по словам Квентина) после того, как он поставит свой юбилейный, десятый фильм. Причем что это будет за картина - по-прежнему не ясно: Тарантино данной детали не раскрыл.

Заверения кинематографиста прозвучали в эфире шоу канала HBO Real Time with Bill Maher. Соответствующий его фрагмент есть на YouTube.

Кроме прочего, Квентин сообщил, отвечая на вопрос ведущего, что действительно хотел снять саморебут своей криминальной драмы 1992 года "Бешеные псы", выполнив его в современном ключе. Впрочем, эта идея так и останется внутренней идеей - тут же поправился режиссер, поклявшись: делать этого не станет. И присовокупив, что все его режиссерские планы и так были реализованы, а кинематографисты с возрастом не становятся лучше - годы накладывают отпечаток. Поэтому пора на покой, пожалуй.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом в качестве примера неухода вовремя Тарантино привел Дона Сигела, "жирной точкой" и красивым финалом для которого могла бы стать драма 1979-го года "Побег из Алькатраса". Но Сигел не успокоился и снял еще две ленты. Обе - с довольно удручающими последствиями.

Ранее звучали реплики, что десятой лентой Квентина может стать либо новый полнометражный "Стартрек", либо третья часть "Убить Билла". Кроме того, Тарантино заявлял, что не прочь снять хоррор - при условии, что будет по-настоящему стоящий сюжет.

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