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28.06.2021 01:15
Рубрика: Власть

Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявления из Соединенных Штатов, последовавшие после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую Вашингтон занимал на переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы диалога с США

В своей статье, опубликованной газетой "Коммерсант" и журналом "Россия в глобальной политике", Лавров напомнил, что "откровенный и в целом конструктивный разговор на женевском завершился договоренностью начать предметный диалог о стратегической стабильности - при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны, а также достижением пониманий о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан России и США и по ряду региональных конфликтов".

Глава российского МИД напомнил про обозначенную тогда президентом России позицию - результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки.

"Уловив настроения "большого брата" европейские столицы, сразу стали ему активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", - отмечает Лавров.

Напомним, саммит Россия - США прошел в Женеве 16 июня. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена продлились в общей сложности 4,5 часа, два из них лидеры стран говорили лично, тет-а-тет, хотя изначально такого формата не планировалось. Ключевыми стали договоренности о возвращении российского и американского послов в Вашингтон и Москву, а также совместное заявление стран по стратегической стабильности. Кроме того, на встрече лидеры затронули и еще ряд важных тем.

Ранее министр иностранных дел РФ отмечал, что в отношениях между Россией и США не будет "игры в одни ворота". "Если логика американцев - сейчас послов вернули, теперь давайте вы выполните все, что нам надо, а мы потом посмотрим, то так не пойдет, - акцентировал Лавров. - Только на решении проблем на взаимоприемлемой основе можно добиться результата".

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