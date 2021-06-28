Меркель предложила не пускать британцев в страны ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила ограничить контакты с Великобританией, чтобы не допустить распространения индийского штамма коронавируса, который еще называют "Дельта".

В понедельник данный вопрос Меркель обсудит с коллегами. Она считает, что Соединенное Королевство следует объявить страной, "вызывающей озабоченность", а британцев не пускать в страны ЕС. Причем запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан.

Газета Times пишет, что Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия вряд ли поддержат Германию. Предлагаемые меры уж слишком радикальны. К тому же штамм "Дельта", появившийся не так давно в Индии, уже выявлен в 85 странах по всему миру. Его обнаружили даже в Австралии, закрывшей в марте прошлого года границы для иностранцев.