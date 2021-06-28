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28 июня 2021 г.

Постановление губернатора Московской области от 26 июня 2021 года № 210-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "по 20 июля 2021 года (включительно)" исключить;

2) подпункт 2 пункта 12 признать утратившим силу;

3) абзац первый пункта 13 после слова "оказание" дополнить словом "услуг", дополнить словами ", оказания гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах).";

4) дополнить пунктом 110 следующего содержания:

"110. Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при посещении:

1) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах);

2) зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

3) зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками, обучающимися.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интер нет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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