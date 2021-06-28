Мурашко перечислил тех, с кого начнется расширенная диспансеризация

С 1 июля в России стартует программа расширенной диспансеризации. Уже подготовлены списки пациентов. Медобследование смогут пройти три категории граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Брянскую область.

"Первые в списке - это пациенты, перенесшие COVID-19. Мы будем приглашать тех, кто перенес его от двух до шести месяцев назад. Вторая группа - пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, которых мы будем приглашать в период стабильной эпидемической ситуации, поскольку часть помощи была ранее отложена. Сейчас очень важно оценить их состояние и держать под контролем болезнь. Третий поток - люди, которые не обращались за медицинской помощью два и более года", - пояснил глава Минздрава РФ.

Он также отметил, что выполнение программы диспансеризации в регионах будет зависеть от конкретной эпидемической обстановки, так как в некоторых областях сейчас отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, и медицинские специалисты испытывают повышенную нагрузку. В Минздраве поясняют, что неблагоприятная эпидситуация является основанием для переноса сроков углубленной диспансеризации.