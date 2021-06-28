Названы отрасли с самым большим числом вакансий на "удаленке"

В июне 2021 года в России количество вакансий с удаленным графиком работы выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса "Авито Работа".

"Наиболее активно работодатели публикуют предложения с дистанционным режимом занятости в таких сферах, как IT, интернет и телеком. На их долю приходится 25% от всех вакансий на удаленке. Здесь в основном представлены позиции операторов колл-центров, специалистов по продажам в интернете, диспетчеров или консультантов", - отметил управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель.

Кроме того, большое число предложений с дистанционной занятостью отмечено в категориях "образование, повышение квалификации, тренинги" и "финансы, бухгалтерия". Об этом заявили аналитики сервиса SuperJob.

По данным компании, чаще всего подобные вакансии публикуют работодатели из крупных городов-миллионников.

Как отмечают эксперты, помимо удаленки, в России набирает популярность и гибридная форма занятости.

"Мы неуклонно движемся в сторону гибридных форматов работы офисов, когда основную часть времени сотрудник работает из дома, а несколько раз в неделю приезжает в компанию. Режим домашнего офиса - это один из трендов 2021 года", - отметил Кумпель.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что удаленная работа, которая все активнее внедряется в повседневную жизнь, является альтернативой четырехдневной рабочей недели.

В ведомстве прогнозируют, что в долгосрочной перспективе 10% россиян могут перейти на удаленный режим работы. Сейчас в таком режиме работают более 5,5% сотрудников (около трех миллионов человек).