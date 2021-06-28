Пешеход - самый свободный участник движения. Умеет ли он пользоваться своей свободой?

За последние десять лет число погибших на российских дорогах пешеходов сократилось вдвое. Почти настолько же уменьшилось число раненых. При этом симметрично возросло количество случаев наезда на пешеходов - так же почти вдвое. И не всегда в этих ДТП виноваты водители. Самые уязвимые участники дорожного движения, пешеходы, зачастую ведут себя так, будто у них в запасе по меньшей мере девять жизней. Статистика демонстрирует несостоятельность такого подхода к собственной безопасности. Поэтому российская Госавтоинспекция запускает новую широкомасштабную социальную кампанию под названием "Твой ход! Пешеход", в основе которой лежит простая и, казалось бы, такая очевидная мысль о том, что пренебрежение элементарными правилами безопасности на дорогах недопустимо и может стоить пешеходу жизни. Удивительно, что этот постулат требует доказательств. Но число наездов, произошедших по вине самих пешеходов, убеждает в том, что дело обстоит именно так.

Больше всего наездов на пешеходов происходит на нерегулируемых переходах. А их у нас большинство. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Согласно официальной статистике аварийности в 2020 году зарегистрировано 38 716 наездов на пешеходов. Это на 18,4 процента меньше, чем годом ранее. В этих наездах погибли 4 368 человек, что на 8,7 процента больше, чем годом ранее. Ранения получили 35 838, что на 19,5 процента меньше. Такой вид ДТП занимает второе место по травмоопасности.

С 2010 года на 57 процентов снизилось число погибших детей-пешеходов до 16 лет. В 2020 году погибли 142 ребенка, и это на 6 процентов меньше по сравнению с 2019 годом.

Наибольшее количество ДТП с детьми-пешеходами до 16 лет происходит в городах и населенных пунктах - 98 процентов. При этом в ДТП с детьми-пешеходами наблюдается меньшая тяжесть последствий, чем в ДТП с людьми старшего возраста. Тяжесть аварий начинает увеличиваться начиная с возраста 30-34 года. Наиболее тяжелые последствия у людей в возрасте старше 80 лет.

На перекрестках происходит 71 процент наездов на пешеходов. Довольно высок показатель наездов на людей, которые шли или стояли в непосредственной близости от проезжей части- 25 процентов. При этом наибольшее количество наездов происходит при движении пешеходов в попутном направлении. А это говорит о том, что многие пешеходы просто не знают о том, что передвигаться по обочине надо навстречу транспорту.

На пешеходных переходах в 2020 году произошло 40 процентов от всех наездов на пешеходов. А именно 15 364 ДТП. Всего в них пострадали 15 292, а погибли 858 человек. При этом 72 процента из этих наездов происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Как раз на них в 2020 году зарегистрировано 10 999 происшествий, в которых погибли 610 человек и получили ранения 10 972 человека. При этом отметим, что светофорами оснащены лишь 17 процентов пешеходных переходов.

Разумеется, на происшествия с пешеходами влияют и такие факторы, как сезонность и время суток. Наиболее низкие показатели смертности при наездах на пешеходов зарегистрированы в период с апреля по июнь. Это снижение связано с увеличением продолжительности светового дня. Рост числа пострадавших пешеходов отмечается с момента уменьшения светового дня (июль) и достигает своего пика в октябре. Тяжесть последствий наездов на пешеходов в темное время суток в 3 раза выше, чем в светлое. Эффективным методом профилактики наездов на пешеходов ночью должно стать использование пешеходами предметов со световозвращающими элементами. Но пешеходы по-прежнему ими пренебрегают и упорно стремятся слиться с темнотой.

Самая частая причина ДТП по вине пешехода в 2020 году - переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. На эту причину приходится 35,7 процента наездов и 26,2 процента погибших. На втором месте по числу погибших - 24,2 процента - переход через проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка. На третьем месте - 14 процентов погибших - нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Из общего числа погибших пешеходов 13,1 процента приходится на тех, кто перебегал дорогу на красный сигнал. А 4,6 процента пешеходов были сбиты насмерть из-за того, что шли по дороге вне населенного пункта при удовлетворительном состоянии обочины.

Из этих цифр складывается картина наиболее типичных рисков для пешеходов, попадающих под колеса по собственной неосторожности. Прежде всего это ситуации, когда пешеходы переходят дорогу, не глядя по сторонам, не убедившись в безопасности своих действий. Во-вторых, переходят ее в неположенном месте, где водитель просто не ожидает встретить на дороге пешехода. В-третьих, буквально выскакивают на дорогу из-за припаркованных автомобилей, остановившихся на остановке автобусов, а то и из-за деревьев и кустов, которые также ограничивают видимость пешехода для водителей.

Еще один фактор - переход многополосной дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Допустим, один водитель остановился пропустить пешехода, но следующий в соседнем ряду не понял, почему остановился этот водитель, а пешехода не увидел. Если бы пешеход убедился, что его пропускает и этот автомобиль, не случилось бы ДТП. Да, согласно правилам в этом происшествии виновным признают водителя. А пешеход будет, конечно, прав, но при этом пострадает.

Похожая ситуация возникает, когда пешеход ступает на проезжую часть сразу, как только для него загорается зеленый сигнал пешеходного светофора. Но кто-то из водителей еще может продолжать движение, чтобы освободить перекресток. Впрочем, иногда и сами водители трогаются, как только загорится зеленый для них, не убедившись, что дорога свободна и все пешеходы покинули проезжую часть.

Очень правильная табличка. Такими надо оснастить все переходы. Фото: Владимир Аносов

Ну, и, конечно, неиспользование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток также остается серьезным фактором, создающим препосылки для ДТП.

В рамках кампании "Твой ход! Пешеход" организаторы хотят донести значимость правил безопасности для пешеходов. До всех нас. Потому что все мы без исключения выступаем в роли пешеходов. При этом пешеход - самый уязвимый, однако и самый свободный участник дорожного движения. Водитель ограничен дорогами. Пассажир - транспортом, в котором его везут. Пешеход же способен идти "куда глаза глядят", но этой свободой нужно уметь пользоваться, уважая других участников дорожного движения и строго соблюдая ПДД. Ведь свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Да, "ты волен одеваться как хочешь, но, если идешь по темной трассе без световозвращающих элементов, рискуешь не только пострадать сам, но и поставить под угрозу свободу, а то и жизнь водителя, который тебя не увидит и не сможет предотвратить наезд".

Самая частая причина ДТП по вине пешеходов - переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости

Рассказывая о целях и задачах социальной кампании, заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин отметил: "Несмотря на значительное увеличение количества автотранспорта и рост интенсивности дорожного движения, за последние 10 лет показатели аварийности сократились более чем в два раза. Эту положительную динамику необходимо поддерживать, поэтому мы следуем тем курсом, который для себя когда-то определили, - это пропагандистская деятельность. Задача социальной кампании 2021 года "Твой ход! Пешеход" - обратить внимание автомобилистов на пешеходов и самих пешеходов на то, что грамотное, внимательное поведение на дорогах - обязанность всех участников дорожного движения. Масштабные социальные кампании, которые мы организуем из года в год, постепенно формируя культуру поведения на дорогах, доказали свою эффективность и со временем принесут еще более значимые результаты. Это позволит сделать еще один шаг к стремлению достичь нулевой смертности на дорогах страны".

Целевая аудитория кампании - самая широкая. Прежде всего мероприятия пройдут в образовательных организациях. Разъяснять правила поведения на дороге будут как водителям, так и тем, кто впервые получает водительское удостоверение. Как подчеркнула директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская: "Образовательные организации в рамках федеральных государственных образовательных стандартов обучают детей безопасному поведению в качестве различных категорий участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов, велосипедистов… Но в первую очередь при работе с детьми важен пример взрослых. Взрослые всегда должны быть правильной ролевой моделью для детей. Никакие слова не будут иметь веса и значения, если их не подтверждают действием".

Кроме того, ряд мероприятий кампании адресован людям преклонного возраста. Ведь по статистике именно для них наезды чреваты самыми тяжелыми последствиями. Впрочем, нет нужды перечислять возрастные, социальные или какие бы то еще ни было характеристики целевой аудитории кампании. Мы уже говорили, что она обращена ко всем нам. Мы практически ежедневно выступаем в роли пешеходов. И должны исполнять эту роль по правилам, не создавая проблем ни себе, ни окружающим.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".