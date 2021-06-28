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28.06.2021 08:43
Рубрика: Экономика

Раскрыта популярная схема обмана с бесплатными объявлениями

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники все чаще используют для обмана россиян сервисы бесплатных объявлений. О самых популярных схемах рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Фото: iStock
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По его словам, в переписке с потенциальной жертвой мошенники могут обговорить условия сделки, при этом просят провести предварительную оплату в счет исполнения договора или оплатить услуги по доставке товара. После этого преступники начинают просить реквизиты банковской карты или смс-код, мотивируя это необходимостью завершить процедуру перечисления денег на счет.

"Также могут направляться электронные адреса фишинг-страниц, внешне напоминающие страницы сайтов объявлений, где для подтверждения зачисления требуется ввод реквизитов банковской карты и смс-кода", - пояснил юрист в комментарии агентству "Прайм".

При этом мошенники могут даже прикладывать к своим сообщениям скриншоты банковских приложений или электронные чеки, которые якобы подтверждают факт исполнения своих обязательств. В этом случае юрист рекомендует проверять документы через общедоступные сервисы для проверки подлинности чеков (в частности, через сервис Федеральной налоговой службы).

Фото: iStock
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Ранее стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

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