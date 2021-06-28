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28.06.2021 09:49
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Делать прививку от коронавирусной инфекции необходимо через 1,5-3 месяца после перенесенного заболевания. К таким выводам пришли ученые Хабаровского края, которые ведут научные исследования по влиянию коронавирусной инфекции на организм человека.

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- Этот вывод полностью корреспондирует с данными ВОЗ: антитела после болезни не влияют на эффективность вакцинации. Такие же выводы и у израильских коллег, они иммунизируют переболевших в течение нескольких месяцев после болезни, - заявила во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции главный внештатный инфекционист региона Анна Кузнецова.

Он отметила, что в первую очередь привиться надо людям старше 50 лет. Им крайне важно защитить свой организм после перенесенного заболевания.

Полученные результаты исследований особенно актуальны в связи с тем, что за последнее время в крае возросло число зарегистрированных новых случаев COVID-19. Если на позапрошлой неделе их было 643, то на прошлой уже 963. Наибольший прирост отмечен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в районе имени Лазо, Хабаровском и Охотском районах.

В связи с этим, краевое управление Роспотребнадзора предлагает усилить контроль за соблюдением масочного режима, а также ввести дополнительные меры профилактики. Среди них ограничение работы ночных клубов, запрет на проведение массовых концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и массовым пребыванием людей. рекомендуется перевести на "удаленку" хотя бы 30 процентов людей, не прошедших вакцинацию. Также может помочь введение гибких графиков работы. Это снизит число пассажиров в общественном транспорте в часы пик.

Стоит отметить, что в то же время в крае возросли темпы вакцинации. Из-за этого на прошлой неделе возник дефицит первого компонента вакцины. В регион оперативно выслали дополнительную партию, что позволило быстро возобновить прививочную кампанию. В ближайшее время планируют открыть еще четыре мобильных пункта вакцинации в разных районах города.

- К вакцинации подключилась и частная клиника, эту практику мы будем расширять. Напомним, что вакцина для жителей РФ бесплатна, - рассказала и.о. заместителя министра здравоохранения Хабаровского края Елена Волкова.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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