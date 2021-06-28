Как семья из Новосибирска отбивается в суде от долга за электричество

После отключения семья арендовала генератор и две недели вырабатывала электричество с его помощью. Это дорого. И за две недели никто не бросился помогать многодетным, и электроснабжение не восстановили - никто, в общем, и не собирался. Устав ждать, когда забрезжит свет, Олег сам подключил провода. И все пошло по-прежнему - до сентября 2020-го. В сентябре семье свет снова отрубили. А виновных опять не нашли. Подключались снова сами.

Зато Ираидой Сукоян, которая вместе с супругом Олегом Громилиным растит четверых малышей, уже год вплотную занимаются в суде Советского района Новосибирска. С июля прошлого года здесь рассматривается иск СНТ "Цитолог" к многодетной матери - по сведениям администрации этого товарищества, несмотря на регулярную оплату, семья задолжала за электричество… один миллион сто четыре тысячи рублей. Дело оказалось "долгоиграющим" - очередное заседание назначено на 3 августа, стало быть, за год рассмотреть его суд не успел. На что потрачено время? На изучение счетчика электроэнергии, который установил семье электрик СНТ.

Счетчик этот, как уже писала "РГ", довольно странный. Как выглядит экран обычного электросчетчика? Посмотрите сами на свои приборы. Это семь цифр, и седьмая цифра отделена от шести первых запятой. Или выделена цветом. Или отчеркнута красной линией. Это десятая доля целого числа. Но у Ираиды последняя цифра выглядит так же, как и первые шесть, - она ничем не отделена и никак не демонстрирует то, что является десятой долей. Проблемы с такими счетчиками у жителей разных городов страны уже возникали. И решались, слава богу, без судов - истории об этом можно почитать на сайте производителя оборудования. Но в "Цитологе" все пошло не так. Приглядевшись к счетчику - по сути, бракованному, - правление СНТ написало иск в суд. Люди, стоящие во главе садоводства, полагают, что Ираида и ее семья должны платить за электричество в десять раз больше, чем все остальные, и уже задолжали садоводству больше 1,1 миллиона рублей.

Абсурдность этого требования ответчик пытался доказать как только мог. Специалисты посчитали мощность всех электроприборов семьи и выяснили, что нажечь столько киловатт, сколько требует оплатить правление, эта техника вместе с котлом отопления могла бы за 37 лет работы. Новосибирскэнерго предоставило данные, что все энергопотребление садоводства за пять лет меньше, чем приписывают одной семье.

Но этого мало. В суде назначили экспертизу счетчика.

- Первый эксперт провел только "визуальный осмотр", - рассказала "РГ" Ираида Сукоян. - Он посмотрел на счетчик, не обнаружил запятой на передней панели и сделал вывод, что на счетчике 630 000 киловатт, а не 63 000. Потом он подал на него ток, проверил, что колесики крутятся, и написал, что счетчик исправен. Но когда его пригласили в суд, он, конечно, пояснил: для того чтобы определить, правильно ли счетчик показывает киловатты, нужно провести поверку, а лицензии на поверку у них нет.

Суд назначил вторую экспертизу. Ее результаты стали известны на днях, и они удивительны. Ведущий инженер Испытательного центра ФБУ "Новосибирский ЦСМ" пришел к выводу, что этот счетчик использовать нельзя в принципе. Погрешность этого прибора составляет от 1 000 до 4 000 процентов при допустимых полутора-двух. То есть он показывает от 10 до 40 раз больше потребленного. Просто не счетчик, а чудо техники.

При этом никаких следов воздействия на счетчик эксперт не обнаружил. Если попросту, то эта штука мотает циферки в только ей ведомом порядке, и потребление электричества на этот процесс практически не влияет. Учетный прибор из параллельного мира. Напомним: этот счетчик - не новый, а уже с какими-то значениями (это зафиксировано в членской книжке) принес и установил семье электрик СНТ. И прибор "нащелкал" семье 630 тысяч киловатт - легко и просто.

- Из-за неисправности счетчика нельзя установить, сколько электроэнергии на самом деле потребила семья, - уточнила адвокат Ольга Диулина. - Следовательно, нельзя и выдвигать какие-то претензии.

Между тем рассмотрение дела продолжается. Представитель СНТ настоял на вызове в суд эксперта. Его допросят 3 августа. По словам Ираиды Сукоян, правление "Цитолога" настаивает на том, что прибор учета все правильно насчитал и якобы был абсолютно исправен.

P. S.

Самое печальное в этой долгой истории не то, что суд тратит время на изучение каких-то абсурдных требований. И не то, что заводское оборудование может иметь погрешность в 4 000 процентов (хотя лично я не могла себе такого представить, и, по моему мнению, это повод для проверки на заводе). Больше всего пугает то, что многодетная семья не получила защиты. Полиция ограничивалась составлением протоколов, фиксируя факты - провода перерезаны. От уполномоченного по правам ребенка - отписки. Прокуратура направляла представления в СНТ, где их и не думали исполнять. Следственный комитет, куда обратилась Ираида, ответил ей, опираясь на слова противной стороны - мол, вы сами отрезали себя от электроснабжения. Время идет, а концентрация абсурда только нарастает.

Справка "РГ"

Можно ли обязать семью Сукоян-Громилиных заплатить за электроэнергию по нормативу, раз у них был неисправный счетчик? Нет, объясняет адвокат Ольга Диулина. Что такое безучетное потребление электроэнергии, определено постановлением правительства РФ №442 от 04.05.2012. Это понятие предполагает нарушения со стороны потребителя электроэнергии, а именно:

- вмешательство в работу прибора учета, в том числе повреждение пломб;

- несоблюдение сроков извещения об утрате или неисправности прибора учета;

- в совершении иных действий, которые привели к искажению данных об объеме потребленной энергии.

Очевидно, что никаких подобных действий многодетная семья не совершала. Как рассказала Ираида Сукоян, они были убеждены, что последняя цифра - десятая доля киловатта. И платили за электричество исходя из этого, не подозревая о том, что прибор учета неисправен и наматывает им в десять-сорок раз больше киловатт.

Кроме того, как указано в постановлении правительства, стоимость объема безучетно потребленной энергии взыскивается с потребителя на основании акта. Определена и процедура его составления. В случае с многодетной семьей никаких актов не составлялось.