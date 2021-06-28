В Ростове задержали продавца фальшивого сертификата о вакцинации

В Ростове-на-Дону сотрудники управления экономической безопасности МВД задержали с поличным мужчину, подозреваемого в попытке продать поддельный сертификат о прививке от COVID-19.

Обезвредить торговца фальшивыми документами удалось с помощью мониторинга объявлений в интернет-пространстве. Увидев предложение о продаже документов для вакцинированных, полицейские представились клиентами, перечислили требуемую сумму и получили информационное подтверждение с портала "Госуслуги" о прививке.

Затем оперативники установили медицинскую организацию, откуда поступила фальшивая информация о прививке, и задержали подозреваемого.

"При проведении осмотров в медицинском учреждении, а также по месту жительства фигуранта полицейскими изъята документация, имеющая отношение к проведению вакцинации населения", - уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Кстати

В апреле 2020 года полицейскими был задержан 38-летний предприниматель, пытавшийся наладить в Пролетарском районе Ростова-на-Дону торговлю спецпропусками для передвижения во время самоизоляции. Свои услуги бизнесмен оценил в 9000 рублей. Суд оштрафовал подсудимого на 30 тысяч рублей.