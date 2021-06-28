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28.06.2021 18:38
Рубрика: Легковые авто

Самую дешевую Tesla назовут Model 2. Ее выпустят в 2023 году

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Стали известны новые подробности о самой доступной модели Tesla, которая выйдет на рынок в 2023 году. Снижение цены станет возможным не только за счёт уменьшения размеров автомобиля, но и благодаря новым технологиям создания аккумуляторов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Издание Autocar, опубликовавшее рендер будущей новинки, предполагает, что цена Tesla Model 2 в Европе будет примерно 20 000 фунтов стерлингов (чуть больше двух миллионов рублей).

Этого бы хватило, чтобы в значительной степени дистанцироваться от самой доступной модели Tesla на данный момент - Model 3 с прайсом от 40 990 фунтов стерлингов.

Новые технологии производства батарей, над которыми работают в Tesla, позволят снизить затраты в два раза. При этом эффективность аккумуляторов будет значительно превосходить существующие.

Ранее Илон Маск заявлял, что 250 миль (403 км) - непростительно мало для модели Tesla, и поэтому компания даже отказалась от продаж базовой версии Model Y. Не исключено, что Model 2 получит меньшую автономность: для снижения входного порога в "семью" бренда для новых клиентов за счёт более доступной цены на машину.

Предполагается, что производство Tesla Model 2 будет осуществляться на новом заводе компании, который строится неподалёку от Берлина. Его запуск из-за неоднократных прений с "зелёными" и диверсий перенесён на начало 2022 года.

Конкурентами Tesla Model 2 будут Nissan Leaf, Volkswagen ID.3, Kia e-Niro.

#Tesla