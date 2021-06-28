Tesla объявила об отзыве своих авто, которые могут внезапно ускориться

Компания Илона Маска в очередной раз вынуждена объявить об отзыве, который затронет более 285 тысяч Tesla Model Y и Model 3. У автомобилей обнаружены проблемы с круиз-контролем.

Об отзывной кампании сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что проблема была выявлена институтом дорожной безопасности Китая.

В отзыве участвуют как электрокары, произведённые непосредственно в стране, так и импортированные. Проблема заключается в самопроизвольном ускорении машин после активации круиз-контроля, он включается самопроизвольно.

"Приносим извинения за неудобства всем владельцам наших электромобилей, которые возникли в связи с проведением отзывной кампании, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Tesla в соцсети Weibo. - Tesla продолжит повышать уровень безопасности своих машин в строгом соответствии с законодательными требованиями".

Для исправления ошибки владельцам проблемных Tesla не придётся ехать в сервисный центр: в ближайшее время компания выпустит обновление программного обеспечения с исправленным багом, которое можно будет загрузить "по воздуху".

Ранее "РГ" рассказывала об отзыве Tesla, который был связан с вываливающимися болтами крепления тормозных суппортов.