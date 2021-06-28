УАЗ выпустит кемпер на базе "Профи" с душем и кухней. Первое фото

Ульяновский автозавод опубликовал в своих соцсетях изображение кемпера на базе модели УАЗ "Профи", обозначив, что такой появится в серийном производстве.

Спецификация анонсирована следующая: кузов из стеклопластика, наличие санузла с душем, дивана-трансформера, кухни, подъемной кровати.

"Отправились бы на таком кемпере на базе УАЗ "Профи" в путешествие? А возможность появится в обозримом будущем...", - говорится в сообщении компании.

В комментариях один из подписчиков предположил, что стоить такая машина будет минимум два миллиона, но администраторы сообщества во "ВКонтакте" призвали не торопить события и обещали рассказать подробности в ближайшее время.

Ранее УАЗ представил автодом "Байкал" на базе "Буханки", разработанный в сотрудничестве с компанией "Автодом", которая, с большой долей вероятности, принимала участие и в разработке кемпера на шасси "Профи".