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28.06.2021 18:41
Рубрика: Российский автопром

УАЗ выпустит кемпер на базе "Профи" с душем и кухней. Первое фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автозавод опубликовал в своих соцсетях изображение кемпера на базе модели УАЗ "Профи", обозначив, что такой появится в серийном производстве.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Спецификация анонсирована следующая: кузов из стеклопластика, наличие санузла с душем, дивана-трансформера, кухни, подъемной кровати.

"Отправились бы на таком кемпере на базе УАЗ "Профи" в путешествие? А возможность появится в обозримом будущем...", - говорится в сообщении компании.

В комментариях один из подписчиков предположил, что стоить такая машина будет минимум два миллиона, но администраторы сообщества во "ВКонтакте" призвали не торопить события и обещали рассказать подробности в ближайшее время.

Ранее УАЗ представил автодом "Байкал" на базе "Буханки", разработанный в сотрудничестве с компанией "Автодом", которая, с большой долей вероятности, принимала участие и в разработке кемпера на шасси "Профи".

#УАЗ