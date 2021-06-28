В ЦАГИ разрабатывают многорежимный летательный аппарат "ЭРА"

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") провели исследования по определению облика перспективного пилотируемого малогабаритного летательного аппарата "ЭРА".

Эта воздушная машина предназначена для решения широкого круга задач, включая создание рынка индивидуальных пилотируемых малогабаритных летающих транспортных средств вертикального взлета и посадки. Как рассказывают ученые, "ЭРА" может быть использована для экстренной эвакуации людей в районах чрезвычайных ситуаций. Перевозки внутри мегаполисов с перегруженной дорожной инфраструктурой - тоже для нее.

Создан серьезный научно-технический задел. Специалисты отделения аэродинамики самолетов и ракет и научно-производственного комплекса ЦАГИ проработали концепцию летательного аппарата и сформулировали тактико-технические требования к нему. В процессе исследования были проанализированы четыре аэродинамические компоновки: они отличаются расположением несущих поверхностей, движителями с открытыми винтами и винты в кольце, местами крепления пилонов для их установки. Проведены расчеты аэродинамических и летно-технических характеристик. По их результатам уточнен облик летательного аппарата для проведения экспериментальных исследований аэродинамической модели в рамках НИР "Робот" по госконтракту с Министерством промышленности и торговли РФ.

Планируется, что следующим этапом работ станет создание летающего демонстратора технологий.