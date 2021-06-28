В ЦАГИ разрабатывают многорежимный летательный аппарат "ЭРА"
Эта воздушная машина предназначена для решения широкого круга задач, включая создание рынка индивидуальных пилотируемых малогабаритных летающих транспортных средств вертикального взлета и посадки. Как рассказывают ученые, "ЭРА" может быть использована для экстренной эвакуации людей в районах чрезвычайных ситуаций. Перевозки внутри мегаполисов с перегруженной дорожной инфраструктурой - тоже для нее.
Создан серьезный научно-технический задел. Специалисты отделения аэродинамики самолетов и ракет и научно-производственного комплекса ЦАГИ проработали концепцию летательного аппарата и сформулировали тактико-технические требования к нему. В процессе исследования были проанализированы четыре аэродинамические компоновки: они отличаются расположением несущих поверхностей, движителями с открытыми винтами и винты в кольце, местами крепления пилонов для их установки. Проведены расчеты аэродинамических и летно-технических характеристик. По их результатам уточнен облик летательного аппарата для проведения экспериментальных исследований аэродинамической модели в рамках НИР "Робот" по госконтракту с Министерством промышленности и торговли РФ.
Планируется, что следующим этапом работ станет создание летающего демонстратора технологий.