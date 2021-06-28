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28.06.2021 03:32
Рубрика: Общество

В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Роспотребнадзоре разработали спрей для защиты от ОРВИ. Это целый коктейль из антител, рассказал научный руководитель МНИИЭМ имени Габричевского Владимир Алешкин. Он отметил, что новый препарат изготовлен из донорской крови по такой технологии, которая исключает присутствие в спрее микроорганизмов, в том числе вирусов.

Разработка позволит защитить организм человека от различных респираторных инфекций: дифтерии, гриппа, коклюша, золотистого стафилококка и так далее.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По словам Алешкина, для выработки иммунитета организму необходимо время, пока это происходит "можно искусственным образом внести антитела". Новый препарат - это, по сути, заместительная терапия. "Человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов", - объяснил ученый в интервью газете "Известия".

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что интерназальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году. Сейчас ведутся доклинические тестирования препарата.

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