Центр им. Гамалеи запатентовал интраназальную вакцину от коронавируса

НИЦ имени Гамалеи подал две заявки на применение вакцины против COVID-19: путем интраназального введения (капли в нос), а также комбинированным способом - интраназальным и внутримышечным. "Впервые запатентована форма вакцины против COVID-19 в виде спрея", - сообщили сегодня в Роспатенте.

Глава НИЦ Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил о получении патента на интраназальную вакцину еще в начале апреля. Тогда же, как уточнил Гинцбург, начались доклинические испытания препарата. Как пояснил ученый, интраназальная форма вакцинации удобна, в том числе, и у детей, когда будет принято решение о возможности проводить прививки против COVID-19 младшим возрастам. Гинцбург также отметил, что такие побочные реакции, как головная боль и повышение температуры, проявляющиеся после введения вакцины в виде инъекции, при применении интраназальной формы отсутствуют. По мнению специалистов, вакцины в виде капель в нос могут создавать хороший местный иммунитет, что актуально для коронавируса, передающегося преимущественно воздушно-капельным путем. Аналогичные по форме введения вакцины разрабатываются также в ГНЦ "Вектор", ФНЦ имени Чумакова и других российских научных организациях.

Также центр им. Гамалеи впервые запатентовал технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Роспатент. Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило два патента на лекарства, подавляющие репликацию вируса, и одно из них - также в виде спрея для носа.

Всего за год Роспатент выдал 248 патентов, касающихся борьбы с коронавирусом, в том числе 15 патентов на вакцины; 34 патента на лечение вирусных инфекций и их осложнений; 25 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики; 102 патента на дезинфицирующие технологии; 49 патентов на средства индивидуальной защиты; семь патентов на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ); один патент на робота для забора биоматериала у человека для диагностики COVID-19; один патент на телемедицинский комплекс для предупреждения эпидемических чрезвычайных ситуаций, - сообщили в ведомстве.