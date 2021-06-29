Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву

Модельер Вячеслав Зайцев обратился к правоохранителям из-за противоправных действий по продаже его имущества и поступающих в связи с этим угрозах. Столичное подразделение СК РФ организовало проверку, а представитель модельера приглашен в СК для выяснения подробностей. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поручил доложить о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в Кировской области. Подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения "в виде заключения под стражу".

Также глава СК РФ дал поручение доложить о расследовании исчезновения трех детей на реке Уссури в Приморском крае. Тело одного ребенка с признаками утопления уже обнаружено, поиски еще двух детей продолжаются с привлечением сил МЧС, полиции и волонтеров. Бастрыкин дал указание установить причины и условия, которые могли способствовать произошедшему с детьми.

Еще глава СКР велел внимательно проверить происшествие с девочкой в детском лагере в Геленджике, которую избила сверстница в присутствии других подростков. Следственные органы СК России по Краснодарскому краю инициируют передачу материалов из полиции в свое производство. Расследование всех обстоятельств преступлений в отношении детей по поручению Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.