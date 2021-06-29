Chery может начать продажи электромобилей в России

Электромобили Chery могут расширить линейку производителя в России в ближайшие два года.

Процесс электрификации модельного ряда уже стартовал. Как сообщили в представительстве бренда, специалисты компании готовят некую машину на электрической энергии к испытаниям в условиях российских дорог и климата, а также собирают необходимый пакет технической документации для прохождения обязательной процедуры сертификации в РФ. Кроме того, Chery проводит маркетинговые опросы.

Никаких других подробностей в компании пока не дали. Но рассказали о том, что разработками в сфере электротранспорта занимаются с 1999 года, когда многие другие традиционные производители эту тему еще не замечали. В результате к сегодняшнему дню у Chery есть уже 7 серийных электрокаров: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. Первая машина считается одной из самых популярных в сегменте - с 2017 года ее продажи превысили 200 000 штук.

Отметим, что в настоящее время в России официально продаются электромобили лишь нескольких марок, среди которых одна из КНР. Речь идет о хэтчбеке JAC iEV7S - за первые 4 месяца, по данным "Китайских автомобилей" он разошелся тиражом в 24 экземпляра. Лидерами рынка стали Porsche Taycan и Audi e-Tron - 220 и 101 продажа соответственно. Всего за январь-апрель россияне купили 502 "электрички".

Кстати, ранее Chery заявляли, что могут привезти в Россию уникальный гибридный кроссовер на базе Tiggo 8 Pro. Речь идет о первом в мире серийном заряжаемом параллельно гибриде. Он оснащается трансмиссией DHT с девятью высокопроизводительными режимами работы, которая может агрегатироваться сразу с двумя электрическими моторами и двигателем внутреннего сгорания.